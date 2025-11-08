Haberler

Alperen Şengün 25 Sayı Attı Ama Rockets, Spurs'a Yenildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NBA maçında Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadığı karşılaşmada San Antonio Spurs'e 121-110 mağlup oldu. Bu sonuçla Rockets, 5 maçlık galibiyet serisini kaybetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 25 sayıyla oynadığı maçta Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'e 121-110 yenildi.

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Spurs, Rockets'ı 11 sayı farkla mağlup etti.

Rockets'ın 5 maçlık galibiyet serisinin sona erdiği müsabakada 35 dakika süre alan Alperen Şengün, 25 sayı, 9 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

Kevin Durant 24, Reed Sheppard 16 ve Amen Thompson ise 14 sayı kaydetti.

Spurs'te Stephon Castle 14 sayı ve 13 asistle "double-double" yaparken Harrison Barnes 24 sayıyla oynadı.

Julian Champagnie ve Victor Wembanyama ise 22'şer sayıyla maçı tamamladı.

Rockets, bu sonuçla 8. karşılaşmasında 3. yenilgisini yaşadı. Spurs ise 8. maçında 6. galibiyetine ulaştı.

Giannis Antetokounmpo, Bucks'ı 41 sayıyla galibiyete taşıdı

Fiserv Forum'da oynanan maçta Milwaukee Bucks, Chicago Bulls'u 126-110 mağlup etti.

Bucks'ta Antetokounmpo, 41 sayı, 15 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaptı.

Myles Turner 23, Ryan Rollins 20 ve Kyle Kuzma ise 11 sayıyla maçı tamamladı.

Bulls'ta Josh Giddey, 16 sayı ve 14 asistle "double-double" yaparken Matas Buzelis, 20 sayı ve 8 ribaunt kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Osimhen hakkında flaş gelişme! Yeniden harekete geçtiler

Osimhen hakkında flaş gelişme
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı

MasterChef Nisa'dan aşk bombası: Sevgilisi tanıdık çıktı
Aşk ve gözyaşı reyting kurbanı oldu: 7. bölümde final yaptı

ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi final yaptı
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı: Bağırmaya başladım ama...

Başörtülü genç kız, tacize uğradığı anları anlattı
Süleyman Soylu'yu kızdıran iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?

Soylu'yu küplere bindiren iddia: Yalandan hiç yorulmaz mısınız?
500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var

500 bin sosyal konut projesi başvuruları başlıyor! İki yöntemi var
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber

Yeşilçam'ın efsanesinden kötü haber: Hastalığını ilk kez açıkladı
Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı

Daha 13 yaşında! Dedeyi öldürdü, torununu yaraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.