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Alperen Karahan, Erkek Gülle Atma'da altın madalyanın sahibi oldu

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Alperen Karahan, Erkek Gülle Atma'da altın madalyanın sahibi oldu

Eskişehirli rekortmen gülleci Alperen Karahan, 20.46'lık derecesi ile İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Eskişehirli rekortmen gülleci Alperen Karahan, 20.46'lık derecesi ile İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı, ilk günden müthiş bir başlangıç yaptı. 56 ülkeden ve 4 binden fazla sporcunun mücadele ettiği oyunlarda Eskişehirli rekortmen sporcu Alperen Karahan, 20.46'lık derecesi ile Erkek Gülle Atma kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Karahan; 5 altın ve 2 gümüş ile 7 kez kürsü yapan Türk Milli Takımı'na katkıda bulunarak, şampiyon oldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Spor

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