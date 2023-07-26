Alperen Aydın, Eynesil Belediyespor'a transfer oldu

TFF 3. Lig ekibi Eynesil Belediyespor'a transfer olan Alperen Aydın, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Saruhan Bolat'ın hayalini gerçekleştirmek için Eynesil Belediyespor'a geldiğini söyledi.

Giresunspor'un altyapısında yetişip, profesyonel olan ve kariyerinde birçok takımın formasını giyen Alperen Aydın, Giresun'un 3. Lig'deki temsilcisi Eynesil Belediyespor'a transfer oldu. Düzenlenen imza töreninde konuşan Alperen Aydın, Giresunspor'dan takım arkadaşı olan ve 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Saruhan Bolat'ın hayalini gerçekleştirmek için Eynesil Belediyespor'a geldiğini söyledi.

Saruhan ile 14 yıllık çok yakın bir arkadaşlığının olduğunu ifade eden Alperen Aydın, "Öz kardeşim olsa anca bir insanı bu kadar fazla sevebilirdim. Şubat ayından bugüne kadar geldiğimiz süreç benim için çok zorlu geçti. Her gün, her saat yanında olan bir insana ulaşamamak, onun sesini tekrar duyamamak benim için çok zor. Benim buraya gelmemin en büyük sebeplerinden biri Saruhan'ın böyle bir hayali olmasıydı. Eynesil Belediyespor 3. Lig'e çıktığında 'İnşallah orada oynarım' diye bir hayali vardı. Bana birçok yerden transfer teklifi vardı ama içimden bir ses bu sene memleketimde ve ailemin yanımda kalmamı söyledi, onun için bu sene burada kalmaya karar verdim" diye konuştu.

Giresunspor alt yapısından yetişen Saruhan Bolat, Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyerken 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta hayatını kaybetmişti. - GİRESUN