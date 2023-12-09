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Alperen Atar, Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu

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Zonguldak'ın Alaplı Çatak Köyü'nden çıkan güreşçi Alperen Atar, Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduktan sonra Alaplı'da coşkuyla karşılandı. Atar, hedefinin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Zonguldak'ın Alaplı Çatak Köyünde doğup büyüyen güreşçi Alperen Atar, Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 92 kilogram finalinde birincisi olduktan sonrası geldiği Alaplı'da davul zurna ile karşılandı.

Terminal girişinde kalabalık vatandaşlar tarafından karşılanan şampiyon güreşçi Alperen Atar yaptığı açıklamada, hedefinin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Alaplı'da terminalde coşkulu bir kalabalık grup tarafından karşılanan Atar, büyük gurur yaşadı. Karşılamaya gelenlere teşekkür eden Alperen Atar, "Bugün çok heyecanlıyım, tüm halk beni burada karşılamaya gelmiş" dedi.

Alperen Atar, dev Türk bayrağı eşliğinde davul ve zurnalarla yakılan meşalelerle şehir turu atarak kaymakamlık binasına kadar yürüdü. Alaplı hükümet konağı önüne gelen grubu, Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal karşıladı. Köksal burada yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın spor yolunda ilerlemesi bizler için ayrı bir güzellik. Gençlerimize böyle örneklerin olması ayrı bir mutluluk veriyor. Her kahramanların arkasında farklı kahramanlar vardır. Ben Alperen'in annesine, babasına, hocasına ve kulübüne, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah nice Alperenler çıkar ilçemizden. İlçemiz sporda, sanatta ve eğitimde ilerlemiş olur. Allah kendisinden razı olsun bizi gururlandırdığı için. Alaplımızı ve Zonguldakımızı gururlandırdı. İnşallah daha ileriki şampiyonluklarda tüm Türkiye'mizi gururlandıracaktır" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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