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Alper Ulusoy, Real Sociedad-Salzburg maçında AVAR olarak görevlendirildi

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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak Real Sociedad-Salzburg maçına Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak atandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak Real Sociedad- Salzburg maçına Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak atandı.

İspanya'nın Real Sociedad ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu müsabakasına Alper Ulusoy, AVAR olarak atandı. İspanya'nın San Sebastian şehrindeki Reala Arena Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakanın hakemliğini Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin, yardımcılıklarını Oleksandr Berkut ve Dmytro Zaporozhenko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaroslav Kozyk olacak. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz ise VAR olarak görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Real Sociedad Alper Ulusoy Salzburg Futbol Spor Haberler

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