Alper Kınar: 'Uğurcan transferi Trabzon'u sarstı, Beşiktaş Cerny ile aradığını buldu'

UĞURCAN ÇAKIR, TRABZONSPOR CAMİASININ KALBİNİ SÖKÜP ALDI"

Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında transfer gündemini değerlendirdi. " Uğurcan Çakır, Trabzon spor camiasının kalbini söküp aldı" diyen Kınar, bu transferin Trabzon spor taraftarında derin bir kırılma yarattığını söyledi. Futbolun giderek duygusal yanını kaybettiğini vurgulayan Kınar, "Futbol artık duygusal özelliğini kaybeden, maddiyatın ön plana çıktığı bir spor oldu" ifadelerini kullandı.

Kınar, Galatasaray'ın kaleci transferindeki stratejisine de değinerek, "Galatasaray, Muslera'dan sonra bir kaleci bunalımı yaşamış gibi görünse de Günay ile bu durumu bertaraf etti" dedi. Fenerbahçe'nin transfer politikasına dikkat çeken Kınar, "Uğurcan Çakır transferi, Fenerbahçe'nin Ederson transferini bertaraf etmek için yapılmıştır" sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca, "Ederson, Ali Koç'un başkanlık seçimi öncesi yaptığı büyük bir hamle" diyerek bu transferin stratejik önemine vurgu yaptı.

"BEŞİKTAŞ, VACLAV CERNY İLE ARADIĞI OYUNCUYU BULDU"

Alper Kınar, Beşiktaş'ın transfer politikasını da değerlendirerek, "Daha 1 yıl önceden Beşiktaş'ın Vaclav Cerny'i alması gerektiğini söyledim" dedi. "Beşiktaş, Vaclav Cerny ile aradığı oyuncuyu buldu" ifadelerini kullanan Kınar, siyah-beyazlıların hücum hattındaki eksikliklerini bu transferle kapattığını belirtti.

Ayrıca Marco Asensio'nun potansiyeline dikkat çeken Kınar, "Marco Asensio, İspanya Milli Takımı'nda oynamış çok özel bir oyuncu" dedi. Fenerbahçe'nin rekor transferine de değinen Kınar, " Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olarak tarihe geçti" diyerek sarı-lacivertlilerin bu hamlesinin kulüp tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.