"BEŞİKTAŞ'TA SONUÇ MUTLULUK VERİCİ AMA OYUN DEĞİL"

Kınar, Beşiktaş'ın son haftalardaki performansını değerlendirirken, "Beşiktaş'ta sonuç mutluluk verici ama oyun mutluluk verici değil" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı ekibin oyun anlayışında ciddi eksiklikler olduğunu belirten spor yazarı, "Beşiktaş'ın en zorlu sınavı Samsunspor karşılaşması olacak" dedi.

Takımın yıldız oyuncularından Rafa Silva'nın performans düşüklüğüne de değinen Kınar, "Rafa Silva bu takımın en önemli oyuncusuydu ama mentali bozuldu" diyerek oyuncunun fiziksel olduğu kadar mental anlamda da toparlanması gerektiğini vurguladı.

"TEDESCO OLUMLU ANLAMDA BENİ ŞAŞIRTTI"

Alper Kınar, Fenerbahçe'nin son haftalardaki oyun planını yorumlarken teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Tedesco, olumlu anlamda beni şaşırttı" diyen Kınar, İtalyan hocanın takımla kısa sürede güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

Galatasaray cephesine de değinen Kınar, Okan Buruk'un hatalı tercihler yaptığını belirterek, "Icardi ve Osimhen'i aynı anda kullanmamalıydı" dedi. Ayrıca, Osimhen'in iptal edilen golüyle ilgili olarak da "O gol yüzde yüz ofsayttı" yorumunu yaptı.

"TRENDYOL SÜPER LİG'DE DENGELER DEĞİŞEBİLİR"

Programın son bölümünde ligin genel görünümünü değerlendiren Alper Kınar, " Trendyol Süper Lig'de dengeler değişebilir" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin istikrarlı performansı, Galatasaray'ın hücum hattındaki dalgalanmaları ve Beşiktaş'ın sistem arayışını yorumlayan Kınar, "Sezonun ilerleyen haftalarında zirve mücadelesi daha çekişmeli hale gelecek" dedi.