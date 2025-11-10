Haberler

Alper Kınar: Trendyol Süper Lig'de dengeler değişebilir

Alper Kınar: Trendyol Süper Lig'de dengeler değişebilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor Yazarı Alper Kınar, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasını değerlendirdi. Beşiktaş'ın oyun olarak tatmin etmediğini, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışına yeniden dahil olduğunu belirten Kınar, "Trendyol Süper Lig'de dengeler değişebilir" dedi. Kınar ayrıca, Okan Buruk'un oyuncu tercihlerini de eleştirdi.

"BEŞİKTAŞ'TA SONUÇ MUTLULUK VERİCİ AMA OYUN DEĞİL"

Kınar, Beşiktaş'ın son haftalardaki performansını değerlendirirken, "Beşiktaş'ta sonuç mutluluk verici ama oyun mutluluk verici değil" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı ekibin oyun anlayışında ciddi eksiklikler olduğunu belirten spor yazarı, "Beşiktaş'ın en zorlu sınavı Samsunspor karşılaşması olacak" dedi.

Takımın yıldız oyuncularından Rafa Silva'nın performans düşüklüğüne de değinen Kınar, "Rafa Silva bu takımın en önemli oyuncusuydu ama mentali bozuldu" diyerek oyuncunun fiziksel olduğu kadar mental anlamda da toparlanması gerektiğini vurguladı.

"TEDESCO OLUMLU ANLAMDA BENİ ŞAŞIRTTI"

Alper Kınar, Fenerbahçe'nin son haftalardaki oyun planını yorumlarken teknik direktör Domenico Tedesco hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Tedesco, olumlu anlamda beni şaşırttı" diyen Kınar, İtalyan hocanın takımla kısa sürede güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti.

Galatasaray cephesine de değinen Kınar, Okan Buruk'un hatalı tercihler yaptığını belirterek, "Icardi ve Osimhen'i aynı anda kullanmamalıydı" dedi. Ayrıca, Osimhen'in iptal edilen golüyle ilgili olarak da "O gol yüzde yüz ofsayttı" yorumunu yaptı.

"TRENDYOL SÜPER LİG'DE DENGELER DEĞİŞEBİLİR"

Programın son bölümünde ligin genel görünümünü değerlendiren Alper Kınar, " Trendyol Süper Lig'de dengeler değişebilir" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin istikrarlı performansı, Galatasaray'ın hücum hattındaki dalgalanmaları ve Beşiktaş'ın sistem arayışını yorumlayan Kınar, "Sezonun ilerleyen haftalarında zirve mücadelesi daha çekişmeli hale gelecek" dedi.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti

Ülke şokta! Taraftar futbolcunun boğazını kesti
Sirenler çalmaya başlayınca gözyaşlarına hakim olamadı

O sesi duyunca gözyaşlarına hakim olamadı
Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Ünlü oyuncu 30 yıl sonra çocukluk aşkıyla dudak dudağa
Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz

Diyanet'ten 10 Kasım mesajı
Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 83 yıllık kuruyemiş devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez kadro dışı kalan İrfan ve Cenk açıklaması

Fenerbahçe cephesinden maç biter bitmez İrfan ve Cenk açıklaması
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu

Maç sonu Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu
Balıkesir Sındırgı'da deprem fırtınası! Son 3 ayda 15 bini aşkın deprem kaydedildi

İlçe beşik gibi! Son 3 ayda 15 binden fazla deprem meydana geldi
Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo

Tahminleri değişti: İşte memur ve emekli maaş artışında 3 senaryo
Yorum bombardımanına tutuldu: İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi

İşte Atatürk'ün vefatının hemen ardından çekilen 4 fotoğraf karesi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Galatasaray'ın yenildiğini görünce hemen telefona sarıldı
Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Artık gizlemiyorlar! Sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.