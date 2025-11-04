Haberler

Alper Kınar: Orkun Kökçü kaptanlık görevini kaldıramadı

Alper Kınar: Orkun Kökçü kaptanlık görevini kaldıramadı
Güncelleme:
Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında Beşiktaş–Fenerbahçe derbisi ve Galatasaray–Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. Kınar, "Orkun Kökçü kaptanlığı kaldıramadı" diyerek Beşiktaş'taki disiplinsizliğe dikkat çekti. Beşiktaş'ın kırmızı kartlar nedeniyle avantaj kaybettiğini belirten Kınar, "İki kırmızı kart olmasaydı sonuç çok farklı olurdu" dedi.

"BEŞİKTAŞ KAPTANINDAN BEKLENMEYECEK BİR DAVRANIŞ GÖSTERDİ"

Derbiye damga vuran anları değerlendiren Alper Kınar, Orkun Kökçü'nün kaptanlık performansını sert bir dille eleştirdi. "2-0 galipken takım kaptanı Orkun Kökçü'nün agresif oyununa gerek yoktu. Orkun Kökçü, kaptanlığı kaldıramadı" dedi. Oyuncunun mental olarak çöküş yaşadığını vurgulayan Kınar, bu durumun Fenerbahçe'nin oyun düzenini de bozduğunu belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN EN BASKILI OYUNUYDU AMA SONUÇ YETERSİZ"

Kınar, Beşiktaş'ın derbide sahaya güçlü bir enerjiyle çıktığını, ancak sonucu etkileyen kırmızı kartların takımın direncini kırdığını ifade etti. "Beşiktaş'ın bu sene en baskılı oynadığı oyundu ama iki kırmızı kart olmasaydı tablo çok farklı olurdu" dedi. Ayrıca, Sergen Yalçın'ın yaptığı davranışların büyük hocalığa yakışmadığını belirterek, takımın taraftarla bağını kopardığını söyledi.

"GALATASARAY'IN KARŞISINDA EN İYİ RAKİP TRABZONSPOR OLDU"

Galatasaray- Trabzonspor karşılaşmasını da değerlendiren Kınar, iki takımın mücadelesini "ligin en kaliteli karşılaşmalarından biri" olarak tanımladı. "Bu sene Galatasaray'ın karşısındaki en iyi rakip Trabzonspordu" diyen Kınar, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi övdü: "Fatih Tekke şu anda ligde yerli hocalar arasında en iyilerden biri."

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
title
