Alper Kınar: 'Onuachu'nun verilmeyen golü maçın kaderini değiştirebilirdi'

"ONUACHU'NUN VERİLMEYEN GOLÜ YÜZDE YÜZ GOLDÜ"

Haberler.com ekranlarında Fenerbahçe- Trabzonspor derbisini değerlendiren Spor Yazarı Alper Kınar, maçtaki tartışmalı pozisyonlara dikkat çekti. "Okay Yokuşlu'nun Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul net kırmızı kart" diyen Kınar, Onuachu'nun iptal edilen golüne ise "Yüzde yüz goldü, verilseydi maçın kaderi değişirdi" yorumunu yaptı. Ayrıca En-Nesyri'nin çizgiyi geçen pozisyonunun da gol olduğunu söyledi.

"DOMENICO TEDESCO OYUNCULARI TANIMADAN BİR FENERBAHÇE ÇIKARMIŞ ORTAYA"

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun performansını da değerlendiren Kınar, " Fenerbahçe, ilk derbisinde ilk maçında Domenico Tedesco ile galibiyete ulaştı" ifadelerini kullandı. Ancak oyuncuları tanımadan bir kadro çıkarmasının büyük dezavantaj olduğunu belirtti. Ozan Tufan'ın performansını yetersiz bulan Kınar, Trabzonspor kalecisi Onana için ise "Muazzam bir performans sergiledi" dedi.