Alper Kınar: Kenan Yıldız, atletik yapısıyla muazzam bir isim

"KENAN YILDIZ DÜNYA FUTBOLUNA TÜRKİYE ÜZERİNDEN AÇILIYOR"

Alper Kınar, genç yıldız Kenan Yıldız'ın performansını överek, "Kenan Yıldız atletik yapısı ile muazzam bir isim. Milli takım onun dünya futboluna açılış perdesi oldu" dedi. Yıldız'ın enerjisi ve fizik gücüyle Türkiye'nin hücum hattına büyük katkı sağladığını belirten Kınar, "Bu takım, gençlerin dinamizmiyle birleştiğinde Avrupa arenasında da ses getirebilir" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in performansına da değinen Kınar, "Bir 10 numara dünya futbolunda ne yapıyorsa, Arda Güler onu yapıyor. Arda sahada sadece yeteneğini değil, oyun zekâsını da gösteriyor" sözleriyle genç futbolcuya övgüler yağdırdı.

"TÜRKİYE, GÜRCİSTAN'I ÇOK RAHAT BİR SKORLA YENECEKTİR"

Bulgaristan galibiyetinin ardından gözler Gürcistan karşılaşmasına çevrilirken Kınar, milli takımın bu mücadelede de etkili bir performans ortaya koyacağını söyledi. "Milli takımımız Gürcistan karşısında da aynı keyifli oyunu oynayacak. Gürcistan'a karşı deplasmanda kazanmamız bizim favori olduğumuzu gösteriyor" diyen Kınar, Türkiye'nin sahaya özgüvenle çıkacağını belirtti.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyun planına da değinen Kınar, "Montella, Orkun Kökçü'yü doğru rolde kullanmak zorunda. Bu takımın orta saha direncini belirleyecek en önemli isimlerden biri o" ifadelerini kullandı.

Spor yazarı Kınar, "Türkiye, Gürcistan'ı çok rahat bir skorla yenecektir. Oyuncular birbirine inanıyor, takımın kimyası oturmuş durumda" diyerek sözlerini tamamladı.