"FENERBAHÇE HAREKETLİ BİR OYUN SERGİLER, TARIK ÇETİN GÜVEN VERİYOR"

Alper Kınar, Fenerbahçe'nin Stuttgart karşısında tempolu bir futbol oynayacağını belirterek, "Fenerbahçe hareketli bir oyun sergiler. Hücumda etkili isimler topun hızını ve yönünü belirleyecek" dedi. Kınar, özellikle kaleci Tarık Çetin'in performansının bu maçta belirleyici olacağını söyleyerek, "Tarık Çetin bu karşılaşmada da iyi bir performans sergileyecektir" ifadelerini kullandı.

Taraftarın teknik direktör Domenico Tedesco'ya karşı kararsız bir tutum sergilediğini dile getiren Kınar, "Fenerbahçe taraftarı, Tedesco'nun takımla henüz uyum sağlayamamasından dolayı keyifsiz" dedi. Takımın kısa sürede uyum sorununu aşması halinde potansiyelini sahaya yansıtacağını belirtti.

"ASENSIO, KEREM VE NENE MAÇIN KADERİNİ BELİRLEYECEK"

Sarı-lacivertli ekibin bireysel performanslarıyla fark yaratabileceğini vurgulayan Alper Kınar, "Fenerbahçe-Stuttgart maçının kahramanlarından biri Asensio olacak" dedi. İspanyol yıldızın hücum organizasyonlarındaki etkisine dikkat çeken Kınar, "Asensio'nun yanı sıra Kerem ve Nene de bu akşam maçın sonucunu tayin edecek oyuncular olacak" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin kadro kalitesiyle rakibine üstünlük kurabileceğini belirten Kınar, "Fenerbahçe güçlü kadrosu ve geniş rotasyonuyla Stuttgart karşısında daha agresif ve etkili bir oyun ortaya koyacaktır" yorumunda bulundu. Maçın bol pozisyonlu geçeceğini ifade eden Kınar, Fenerbahçe'nin ofansif gücünün taraftarlara keyifli bir 90 dakika izleteceğini söyledi.