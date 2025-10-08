Alper Kınar: Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkması için yerli hocaya ihtiyacı var

"BEŞİKTAŞ'IN ARKA TARAFI TAM BİR ENKAZ, OYUNCU ALTERNATİFİ YOK"

Alper Kınar, programda en çok Beşiktaş'ın mevcut durumuna değindi. "Beşiktaş, 5 senedir şampiyonluk hasreti çekiyor. Oyuncuların alternatifleri yok ve savunma hattı tamamen bir enkaz durumda" diyerek takımın yapısal sorunlarını vurguladı.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarında tutarsızlıklar olduğunu dile getiren Kınar, "Bu kadar çalkantılı bir ortamda başarı beklemek gerçekçi değil. Jurasek'i Avrupa'nın vasat takımlarına bile versen almazlar" ifadelerini kullandı. Kınar'a göre Beşiktaş'ın yeniden yapılanma sürecine acil şekilde girmesi gerekiyor.

"GALATASARAY TAKIM OLMAYI BAŞARDI VE LİGİN EN ALTERNATİFLİ KADROSUNA SAHİP"

Kınar, Galatasaray'ın son haftalardaki performansını değerlendirirken, takımın kolektif oyun gücüne dikkat çekti. "Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Torreira takımı ateşliyor. Bu takım, 10 kişi kalsa bile sahada direnebiliyorsa, bu takım olma bilincinden kaynaklanıyor" dedi.

Kınar, sarı-kırmızılıların kadro derinliği açısından ligde fark yarattığını belirterek, "Galatasaray, diğer takımlara göre alternatifli bir kadroya sahip. Üstüne koyarak yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN YERLİ BİR HOCAYA İHTİYACI VAR, TEDESCO BU CAMİAYI KALDIRAMAZ"

Fenerbahçe'ye ilişkin çarpıcı yorumlar yapan Alper Kınar, takımın teknik direktör tercihinin sorun yarattığını söyledi. " Fenerbahçe'nin yerli bir hocaya ihtiyacı var. Domenico Tedesco, Fenerbahçe camiasını kaldırabilecek bir teknik direktör değil" ifadelerini kullandı.

Kınar, sarı-lacivertlilerin bu sezon şampiyon olamayacağını savunarak, "Kazanamayınca hemen hakemleri suçluyoruz, bahaneler üretiyoruz. Oysa çözüm sahada, mücadelede ve doğru teknik liderlikte" dedi.