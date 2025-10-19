Alper Kınar: Beşiktaş'ın lideri yok, sorumluluk alacak oyuncu bulunmuyor

"SERGEN YALÇIN TAKIMA KORKUSUZLUĞU AŞILAMALI"

Alper Kınar, Beşiktaş'ta yaşanan formsuzluğun temelinde taktiksel değil, psikolojik sorunlar bulunduğunu söyledi. " Sergen Yalçın, Beşiktaşlı oyunculara korkusuzluğu aşılamalı. Bu mağlubiyet ve geçen süreç Sergen Yalçın'a yazar" diyen Kınar, tecrübeli hocanın oyuncular üzerindeki etkisini kaybettiğini ifade etti.

"Beşiktaş'ın kaleci sorunu var, Mert Günok ile bu iş olmaz" sözleriyle kalede yaşanan belirsizliğe değinen Kınar, Cerny'nin yanlış bölgede oynatıldığını belirterek, "Sol tarafta kayboldu, orada oynamamalı" dedi. Takımın sezon sonuna kadar istikrarlı bir yapıya kavuşamayacağını belirten Kınar, "Beşiktaş'ın alacağı bir mağlubiyet veya beraberlik Sergen Hoca'nın biletini kestirir" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA LİDER YOK, TRANSFERLER ACELE İLE YAPILIYOR"

Beşiktaş'ın en büyük probleminin lider eksikliği olduğunu dile getiren Kınar, "Beşiktaş'ın lider bir oyuncusu yok. Takımı sırtlayacak, kriz anında sorumluluk alacak kimse sahada görünmüyor" dedi. Yönetimin transfer politikasını da eleştiren Kınar, "Beşiktaş'ın en büyük problemi acele transferler yapması. Kulüp plansız hareket ediyor" sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

Tecrübeli teknik adam önerisinde bulunan Kınar, "Beşiktaş'ı bu noktadan çıkarabilecek tek isim yaşlı ve tecrübeli bir hoca olur" dedi. Sergen Yalçın'ın takımında ne disiplin ne de takım ruhu görebildiğini vurgulayan Kınar, "Takım, kimlik bunalımı yaşıyor. Şimdiden önümüzdeki sezonun hazırlıkları başlamalı" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

"GALATASARAY İYİ OYUNCULAR TOPLULUĞU, OKAN BURUK OYUNCULARINI MOTİVE EDİYOR"

Başakşehir – Galatasaray maçını da değerlendiren Alper Kınar, sarı-kırmızılı ekibin güçlü kadro yapısına dikkat çekti. "Galatasaray, iyi oyuncular topluluğu" diyen Kınar, Okan Buruk'un takım içi dengeyi çok iyi yönettiğini belirtti.

"Okan Buruk sadece oynayan oyuncuları değil, oynamayanları da motive etme işini çok iyi yapıyor" ifadelerini kullanan Kınar, Galatasaray'ın takım içi uyumunun şampiyonluk yarışında en büyük avantajı olduğunu söyledi. Ayrıca, Orkun Kökçü'nün performansına da değinen Kınar, "Biraz daha kendini geliştirirse periyodik olarak iyi bir yükselişe geçecektir" diyerek genç futbolcuya övgüde bulundu.