Haberler

Alper Kınar: Beşiktaş'ın lideri yok, sorumluluk alacak oyuncu bulunmuyor

Alper Kınar: Beşiktaş'ın lideri yok, sorumluluk alacak oyuncu bulunmuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alper Kınar: Beşiktaş'ın lideri yok, sorumluluk alacak oyuncu bulunmuyor
Haber Videosu

Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında Beşiktaş – Gençlerbirliği ve Başakşehir – Galatasaray maçlarını değerlendirdi. Beşiktaş'ta lider oyuncu eksikliğine dikkat çeken Kınar, "Sergen Yalçın takıma korkusuzluğu aşılamalı" dedi. Galatasaray'da ise Okan Buruk'un oyuncu yönetiminde fark yarattığını vurguladı.

"SERGEN YALÇIN TAKIMA KORKUSUZLUĞU AŞILAMALI"

Alper Kınar, Beşiktaş'ta yaşanan formsuzluğun temelinde taktiksel değil, psikolojik sorunlar bulunduğunu söyledi. " Sergen Yalçın, Beşiktaşlı oyunculara korkusuzluğu aşılamalı. Bu mağlubiyet ve geçen süreç Sergen Yalçın'a yazar" diyen Kınar, tecrübeli hocanın oyuncular üzerindeki etkisini kaybettiğini ifade etti.

"Beşiktaş'ın kaleci sorunu var, Mert Günok ile bu iş olmaz" sözleriyle kalede yaşanan belirsizliğe değinen Kınar, Cerny'nin yanlış bölgede oynatıldığını belirterek, "Sol tarafta kayboldu, orada oynamamalı" dedi. Takımın sezon sonuna kadar istikrarlı bir yapıya kavuşamayacağını belirten Kınar, "Beşiktaş'ın alacağı bir mağlubiyet veya beraberlik Sergen Hoca'nın biletini kestirir" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TA LİDER YOK, TRANSFERLER ACELE İLE YAPILIYOR"

Beşiktaş'ın en büyük probleminin lider eksikliği olduğunu dile getiren Kınar, "Beşiktaş'ın lider bir oyuncusu yok. Takımı sırtlayacak, kriz anında sorumluluk alacak kimse sahada görünmüyor" dedi. Yönetimin transfer politikasını da eleştiren Kınar, "Beşiktaş'ın en büyük problemi acele transferler yapması. Kulüp plansız hareket ediyor" sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.

Tecrübeli teknik adam önerisinde bulunan Kınar, "Beşiktaş'ı bu noktadan çıkarabilecek tek isim yaşlı ve tecrübeli bir hoca olur" dedi. Sergen Yalçın'ın takımında ne disiplin ne de takım ruhu görebildiğini vurgulayan Kınar, "Takım, kimlik bunalımı yaşıyor. Şimdiden önümüzdeki sezonun hazırlıkları başlamalı" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

"GALATASARAY İYİ OYUNCULAR TOPLULUĞU, OKAN BURUK OYUNCULARINI MOTİVE EDİYOR"

Başakşehir – Galatasaray maçını da değerlendiren Alper Kınar, sarı-kırmızılı ekibin güçlü kadro yapısına dikkat çekti. "Galatasaray, iyi oyuncular topluluğu" diyen Kınar, Okan Buruk'un takım içi dengeyi çok iyi yönettiğini belirtti.

"Okan Buruk sadece oynayan oyuncuları değil, oynamayanları da motive etme işini çok iyi yapıyor" ifadelerini kullanan Kınar, Galatasaray'ın takım içi uyumunun şampiyonluk yarışında en büyük avantajı olduğunu söyledi. Ayrıca, Orkun Kökçü'nün performansına da değinen Kınar, "Biraz daha kendini geliştirirse periyodik olarak iyi bir yükselişe geçecektir" diyerek genç futbolcuya övgüde bulundu.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
Kayserispor'a teknik adam değişikliği de fayda etmedi

4 gol çıktı! Ligdeki ilk galibiyetlerini yine alamadılar
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Cezaevinden izinli çıkan kadın saplantılı aşığı tarafından çocuğunun önünde öldürüldü

Saplantılı aşığı tarafından çocuğunun gözü önünde öldürüldü
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.