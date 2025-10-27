Haberler

Alper Kınar: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararı kesinlikle yanlış, takımda disiplinsizlik var

Alper Kınar: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararı kesinlikle yanlış, takımda disiplinsizlik var
Spor yazarı Alper Kınar, Haberler.com ekranlarında Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaları değerlendirdi. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı kararını yanlış bulduğunu söyleyen Kınar, "Hakem maçın berabere bitmesini engelledi" dedi. Galatasaray'ı istikrarı nedeniyle tebrik eden Kınar, "Hakemler Galatasaray'a sempati duyuyor" ifadeleriyle dikkat çekti.

"SERGEN YALÇIN'IN GÜLEREK TARAFTARIN YANINA GİTMESİ SKANDALDIR"

Alper Kınar, Beşiktaş'ın sahadaki kötü performansının yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın'ın davranışlarını da eleştirdi. "Sergen Yalçın'ın maç sonrası gülerek taraftarın yanına gitmesi büyük skandal. Takım kötü giderken böyle bir rahatlık olamaz" dedi.

Beşiktaş'ta disiplinsizlik havasının hakim olduğunu dile getiren Kınar, "Beşiktaş'ın kadrosu bu kadar kötü oynayacak bir kadro değil. Bu takıma artık askeri bir çalışma temposu gerekiyor" ifadelerini kullandı. Kınar, ayrıca "Beşiktaş'ın bu kötü gidişatına rağmen herkesin keyfi yerinde, bu kabul edilemez" sözleriyle camiadaki rehavete dikkat çekti.

"HAKEMLER GALATASARAY'A SEMPATİ DUYUYOR, LİGDE İSTİKRAR ONLARDA"

Galatasaray'ın istikrarlı form grafiğini değerlendiren Kınar, " Galatasaray'ı bir Beşiktaşlı olarak tebrik ediyorum, çok iyi istikrar yakaladılar" dedi. Sarı-kırmızılıların son yıllarda doğru planlama yaptığını belirten Kınar, " Galatasaray, önümüzdeki 3-4 yıl boyunca bu ligi önde götürür" ifadelerini kullandı.

Ancak hakem yönetimlerine de eleştiriler yönelten spor yazarı, "Hakemler Galatasaray'a sempati duyuyorlar" diyerek tartışma yaratacak bir çıkış yaptı. "Bazı maçlarda hakemlerin kararları Galatasaray lehine şekilleniyor. Son karşılaşmada da hakem, maçın berabere bitmesini engelledi" dedi. Kınar ayrıca Osimhen'in sahada rakibini istediği noktaya çekebilen bir oyuncu olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın fark yaratan isimleri şu anda ligin kaderini belirliyor" yorumunda bulundu.

Dilşad Özcan
Haberler.com / Spor
