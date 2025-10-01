Alper Kınar: Beşiktaş'ı zor bir derbi bekliyor

"GALATASARAY AVRUPA'DAKİ PERFORMANSIYLA UMUT VERİYOR"

Alper Kınar, Galatasaray'ın Avrupa arenasında ülkeyi iyi temsil eden kulüplerden biri olduğunun altını çizdi. Liverpool karşısında sarı-kırmızılıların sahadan ağır bir yenilgiyle ayrılmayacağını düşündüğünü söyleyen Kınar, İlkay Gündoğan'ın performansının bu maçta kritik rol oynayabileceğini belirtti. Türk futbolunun genelinde ise hızlı şekilde "ayakların yerden kesildiği" bir iklimin bulunduğunu sözlerine ekledi.

"BEŞİKTAŞ'I ÇOK ZOR BİR DERBİ BEKLİYOR"

Beşiktaş'ın Kayserispor karşılaşmasındaki vasat performansına ve Kocaelispor maçındaki kolay gollerine değinen Kınar, siyah-beyazlıların istikrarlı bir takım olmasının önemini vurguladı. Gerekirse 1-0'lık galibiyetlerle de olsa takım olma bilincini sahaya yansıtması gerektiğini söyleyen Kınar, önlerindeki derbinin çok zor geçeceğinin altını çizdi.