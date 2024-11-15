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Alpaslan Erkoç, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Seçildi

Alpaslan Erkoç, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Seçildi
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8'inci Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda mevcut başkan Alpaslan Erkoç, 92 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçim sürecinde 137 delegeden 95'i katılım gösterdi.

TÜRKİYE Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8'inci Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlık seçimine mevcut başkan Alpaslan Erkoç tek aday olarak girdi. Erkoç, 92 oy alarak yeniden göreve seçildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 8'inci Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 137 delegeden 95'i katıldı. Yönetim ve mali raporların ibra edildiği seçimde 3 oy geçersiz sayılırken 92 oy alan Alpaslan Erkoç, yeniden başkan oldu.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu başkanlığına 4 yıllığına yeniden seçilen Alpaslan Erkoç'un yönetim kurulunda "Ali Demirhan, Musa Tahsin Doğan, Hasan Yıldırım, Kürşat Karaca, Ercan Altın, İzzet Soydabircan, Adem Durkut, Halil Bekereci, Ahmet Ali Özduman ve Özden Aslan" yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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