Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Etabı
AA - Muhammed Boztepe - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Alpaslan Endüstri Veleybol Erkekler 1. Ligi final etabında ikinci gün, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Alpaslan Endüstri Veleybol Erkekler 1. Ligi final etabında ikinci gün, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, günün ilk maçında Akkuş Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-2 yenerken, ikinci maçta Hatayspor, TÜRŞAD'ı 3-2 mağlup etti.
Maçların sonuçlarına göre, TÜRŞAD birinci, Hatayspor ikinci, Akkuş Belediyespor üçüncü, Akkuş Belediyespor ise son sırada yer alıyor.
Final etabındaki diğer maçlar ise şu şekilde:
|TARİH
|SAAT
|MAÇ
|Yarın
|12.00
|Hatayspor-Akkuş Belediyespor
|Yarın
|14.30
|TÜRŞAD-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ
AA / Muhammed Boztepe - Spor
Hatayspor, voleybol, Türkiye, Spor, Haberler
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500