ANKARA (AA) - Alpaslan Endüstri Voleybol Erkekler 1. Ligi final etabı karşılaşmaları, bugün Ankara'da oynanan ilk gün karşılaşmalarıyla başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TÜRŞAD, Akkuş Belediyespor'u 3-0, Hatayspor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ'yi 3-0 yendi.

Final etabındaki diğer maçlar ise şu şekilde: