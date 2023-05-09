Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası tamamlandı

Geleneksel Alparslan Türkeş Muaythai Şampiyonası üç şehirden 160 sporcunun katılım ile Kayseri'de yapıldı.

Muaythai Federasyonu Milli Kültür Kurulu Başkanı ve Kayseri il Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, şampiyonaya Kayseri'nin yanı sıra Amasya ve Sivas'tan da katılım olduğunu söyledi. Ulu, " Şampiyona öncesinde Taylant'da 110 ülkenin katılımı ile devam eden Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Milli Takımımıza ve Kayserili Sporcularımız Sercan Koç, Fatih Değer, Ayten Özdemir, Gülistan Turan, Ezgi Keleş, Mensure Karadayı ve Milli Takım Sportif Direktörü Göksel Cingöz, Halil Demir Hocaya Salondan kucak dolusu alkış v selam gönderildi. Aile kökleri Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde olan Alparslan Türkeş Türk dünyasının her beldesinde tanınan bir Türk yiğididir. Alparslan Türkeş'in anısına şampiyona yapmak bizim için çok önemli ve onur vericidir. Alparslan Türkeş Şampiyonlarına geleneksel hale getirmeye çalıştık ve bu yıl 4'sünü gerçekleştirdik. Amacımız bunu uluslararası boyuta taşımak ve Türk dünyasının katılımıyla gerçekleştirmek. Bunun için de önümüzdeki yıllarda çalışmalara aralıksız devam edeceğiz' dedi. - KAYSERİ