Alpagut Dünya Kupası müsabakaları Bursa'da tamamlandı - Haberler

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Alpagut Dünya Kupası müsabakaları Bursa'da tamamlandı

AA - Mustafa Yılmaz - Spor
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Alpagut Dünya Kupası müsabakaları Bursa'da tamamlandı

Bursa'da Alpagut Dünya Kupası müsabakaları, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Bursa'da Alpagut Dünya Kupası müsabakaları, 20'den fazla ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Bursa'daki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvada, Türk savaş sanatlarından Alpagut sporcuları, kıyasıya mücadele etti.

Farklı kategorilerde 3 gün süren müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular, yine Bursa'da yıl sonunda yine aynı salonda düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nın provasını yaptı.

Türkiye Alpagut Federasyonu Başkanı Metin Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçlarda bir aksilik olmadan turnuvayı tamamladıklarını söyledi.

Karadeniz, 2017'den beri faaliyet gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2018'de Azerbaycan'daki dünya kupaları ve şampiyonalarına katıldık. Orada dereceler aldık, pandemiye kadar çeşitli organizasyonlara katıldık ve düzenledik. Pandemi nedeniyle bir süre ara verdik, tüm disiplinlerimizin seminerlerini yapmış olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sene sonunda da dünya şampiyonamızı düzenleyeceğiz. Alpagut'un gelişmesi için çalışmalarımız ve seminerlerimiz devam edecek."

AA / Mustafa Yılmaz - Spor

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