Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'ta başladı

Güncelleme:
Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde gerçekleşen Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'a 21 ülkeden 126 sporcu katılıyor. Yarışmalar 25 Aralık'a kadar sürecek. Sarıkamış Kaymakamı ve Belediye Başkanı, bu organizasyonların önemine vurgu yaptı.

Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup Yarışları, Kars'taki Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde başladı.

Uluslararası Kayak ve Snowboard Federasyonunun (FIS) gerçekleştirdiği ve 25 Aralık'a kadar sürecek kayak sporunun en prestijli organizasyonlarından Alp Disiplini FIS Sarıkamış Cup'a 21 farklı ülkeden 126 sporcu katılıyor.

Dünyada ender görülen "kristal kar" yapısıyla sporcuları ağırlayacak Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kadın ve erkek büyük slalom yarışlarının heyecanı yaşanıyor.

Enis Aslantatar: "Umudumuz bundan sonraki şampiyonalara Sarıkamış olarak ev sahipliği yapmak"

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası yarışmaların bugün başladığını söyledi.

Aslantatar, kristal karlar diyarında bu tür organizasyonların yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "Yarışmacılar sarıçam ormanları arasında kaymaktan memnun. Umudumuz bundan sonraki şampiyonalara Sarıkamış olarak ev sahipliği yapmak. Kar durumu iyi, kazasız belasız yarışlar olması dileğiyle bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da dünyada Alplerden sonra kristal kara sahip Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 2025-2026 yılı ilk kayak yarışının yapıldığını anlatarak, "İlçemizde yarışların yapılmasından dolayı heyecanlıyız. Sarıçam ormanları, eşsiz manzarası, doğal güzellikleri ve çığ tehlikesi olmayan tesislerimize Türkiye'nin dört bir yanından kayakseverleri bekliyoruz." diye konuştu.

