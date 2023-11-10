İtalya'da düzenlenen dünyanın en eski karting yarışlarından biri olan Endüstri Kupası'nda podyuma çıkan Alp Aksoy, Formula 1'de yarışmayı hayal ediyor.

Endüstri Kupası'nda Ferrari Driver Academy'nin Tony Kart fabrika pilotu olarak görev alan 13 yaşındaki Alp Aksoy, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Kupanın 19-22 Ekim tarihlerinde düzenlenen yarışında OK Junior kategorisinde ikinci olan Alp, kartinge 4 yaşında başladığını aktardı. İlk yarışına 5 yaşında Dubai'de katıldığını anlatan Alp, "Küçük yaşlarımdan itibaren karting sporunda hep ülkeme ilkleri yaşattım. 7 yaşımdayken CEE Avrupa Şampiyonası'nı kazanan en genç pilot oldum. Ardından mini 10 yaş altı kategorisinde İtalya Şampiyonası'nın Casteletto yarışını kazandım. 2022 sezonunda ise junior kategorisine geçiş yaptım." diye konuştu.

Bu sezon kartingde ilk Türk fabrika pilotu olma ünvanını elde ettiğini aktaran Aksoy, "Bu yıl Ferrari Driver Academy'nin partneri Tony Kart yarış takımıyla fabrika pilotu olarak sözleşme imzaladım. 2023 sezonunda 108 sporcunun mücadele ettiği WSK Super Master Series'in Lonato pistindeki birinci ayağını da kazandım ve son olarak Formula 1 pilotlarının da yetiştiği en eski karting kupası olan Endüstri Kupası'nda ikinci olarak podyuma çıktım." ifadelerini kullandı.

"Asıl hedefim ilk Türk Formula 1 pilotu olmak"

Aksoy, Endüstri Kupası'ndaki başarısının Formula 1 hedefi için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden 13 yaşındaki karting pilotu, "Asıl hedefim ilk Türk Formula 1 pilotu olmak. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel gibi Formula 1'de yarışan birçok ünlü pilot, karting kariyerlerinde Endüstri Kupası'na katılım sağladı ve birçoğu podyuma çıkamadı. Böylesine zorlu bir yarışta podyuma çıkmayı başardım ve bundan dolayı da Formula 1'e emin adımlarla ilerlediğimi düşünüyorum. Yakında bu konuyla ilgili güzel gelişmeler de olacağına inanıyorum. 2024 sezonu için Formula 4 kontratımı şimdiden imzaladım." şeklinde konuştu.

İdolünün Michael Schumacher olduğunu belirten Aksoy, "Schumacher, çok iyi bir pilot olmasının yanı sıra garaj içi teknik ve mekaniğe destek vererek aracının gelişimine katkıda bulunuyordu. Onun gibi birçok yönümle fark yaratan bir Formula 1 pilotu olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Karting kariyerine devam ederken en büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyleyen milli sporcu, "Antrenörümün, veri analistimin, mekanikerimin ve takımımın destekleri, kariyerim için çok değerli. Tüm Türkiye'nin desteğini arkama alarak Formula 1'de bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

"Profesyonel bir sporcu olduğum için önceliğim yarış kariyerim"

Okul hayatına devam ettiğini belirten genç pilot, "Profesyonel bir sporcu olduğun için önceliğim yarış kariyerim. Okulumdan geri kalmamak için teknolojiyi en verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum. Yurt dışında yarışta olsam da ödevlerimi ve derslerimi uzaktan takip ediyorum. Eksik kaldığım konuları antrenman aralarında annemle ders çalışarak telafi ediyorum." dedi.

Zaman buldukça e-spor yarışlarına da katıldığını ifade eden Aksoy, "Her vakit bulduğumda evimdeki simülatörden online yarışlara katılıyorum. Böylece dünyada tüm motor sporları serilerinde yarışan pilotlarla mücadele imkanı buluyorum." açıklamasına bulundu.

Formula 1'in bu sezonunu değerlendiren Aksoy, "Max Verstappen'in domine ettiği bir sezon oluyor. Verstappen haricinde podyuma her yarış farklı takımlardan pilotların çıkması ve orta sıra mücadelelerini izlemek keyifliydi. Benim gibi küçük yaştan yetişen genç pilotları Formula 1'de görmek daha da keyif verecektir." şeklinde görüş belirtti.