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Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi'nde beşinci yarışına çıkacak

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Türkiye'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nin son yarışına İngiltere'de çıkacak.

Alp Aksoy, 14 yaşında Champions of the Future Serisi'nde beşinci yarışına çıkacak

İSTANBUL, - TÜRKİYE'nin genç milli sporcularından Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nin son yarışına İngiltere'de çıkacak.

Dünyanın en eski karting yarışlarından Industrie Kupası'nda podyuma çıkan ilk ve tek Türk pilot olma ünvanına sahip Alp Aksoy, 2024 sezonunda yarışmaya başladığı Champions of the Future Serisi'nde beşinci ve son yarışına İngiltere'de çıkacak. Alp Aksoy, Champions of the Future Serisi'nde Fusion Motorsport takımıyla OK kategorisinde yarışıyor.

Milli sporcu Alp Aksoy, profesyonel yarış kariyerine 5 yaşında adım attı. Avrupa ve dünya karting şampiyonalarında aynı anda mücadele eden ilk ve tek Türk pilot olan minik sürücü, kısa sürede podyumlara çıkmayı başardı.

Aksoy, Türkiye Karting Şampiyonası, Türkiye Berat Türker Kış Kupası, CEE Avrupa Şampiyonası, WSK Super Master Series, FIA Karting Dünya Şampiyonası gibi birçok seride başarılar elde etti.

SIRADAKİ YARIŞ İNGİLTERE'DE

Champions of the Future Serisi, genç pilotların gelecekte en iyi sürücüler arasına girmesi için önemli bir adım olarak görülüyor. İspanya, Fransa, Slovakya ve İsveç'teki yarışlarında istikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren genç sürücü, serinin son yarışına İngiltere'deki PF International Karting Pisti'nde çıkacak. 5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Champions of the Future Serisi, Motorsport TV üzerinden canlı yayınlanacak.

ALP AKSOY 15 EYLÜL'DE FIA AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Alp Aksoy, Champions of the Future serisinde yarışmaya devam erken, 15 Eylül'de FIA Karting Dünya Şampiyonası için yine PF International Karting Pisti'nde direksiyon başına geçecek.

2019 yılında 9 yaşındayken milli sporcu unvanını alan Alp Aksoy şimdi 14 yaşında ve sezon Türkiye'yi FIA Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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