Almeria ve Real Valladolid, La Liga'ya yükseldi - Haberler

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Almeria ve Real Valladolid, La Liga'ya yükseldi

AA - Şenhan Bolelli - Spor
Almeria ve Real Valladolid, La Liga'ya yükseldi

İspanya'da sezonun tamamlandığı 2. ligde Almeria ve Real Valladolid 1. lige (La Liga) yükseldi.

İspanya'da sezonun tamamlandığı 2. ligde Almeria ve Real Valladolid 1. lige ( La Liga ) yükseldi.

La Liga'ya yükselme mücadelesinde son haftaya kadar süren rekabette, Leganes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Almeria ile sahasında Huesca'yı 3-0 yenen Valladolid 81'er puanla 1. lige adını yazdırdı.

Deplasmanda Alcorcon'a 1-0 yenilen Eibar ise 80 puanla 3. sırada kalarak, Las Palmas, Tenerife ve Girona ile birlikte play-off oynayacak.

Eski Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid 1 yıl aradan sonra La Liga'ya dönerken, Almeria da 7 yıl sonra İspanya 1. liginde mücadele edecek.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Valladolid İspanya La Liga Spor Haberler

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