Haberler

Almanya ve Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Katılmayı Başardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa elemelerinde son hafta heyecanı sürerken, Almanya A Grubu'nda Slovakya'yı 6-0, Hollanda ise G Grubu'nda Litvanya'yı 4-0 yenerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Almanya ve Hollanda, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.

Avrupa elemelerinde 10. hafta heyecanı, A,G ve L gruplarında oynanan 6 maçla devam etti.

A Grubu'nda Almanya, sahasında Slovakya'yı 6-0 mağlup ederek 15 puanla grubu lider tamamladı.

Leipzig şehrindeki Red Bull Arena oynanan karşılaşmada, Galatasaray forması giyen Leroy Sane 2 gol, Nick Woltemade, Serge Gnabry, Ridle Baku ve Assan Ouedraogo ise birer gol kaydetti.

G Grubu'nda lider Hollanda ise Litvanya'yı 4-0 yenerek 20 puana ulaştı.

Bu sonuçlarla beraber gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Portekiz, Norveç, Hollanda ve Almanya Dünya Kupası'na kaldı.

Gruplarını ikinci olarak bitiren Arnavutluk, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, İtalya, Slovakya, Çekya ve Polonya ise play-off oynayacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kuzey İrlanda-Lüksemburg: 1-0

Almanya-Slovakya: 6-0

G Grubu:

Malta-Polonya: 2-3

Hollanda-Litvanya: 4-0

L Grubu:

Çekya-Cebelitarık: 6-0

Karadağ-Hırvatistan: 2-3

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de gece yarısı korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçına özel prim

Galatasaray maçına özel karar! Sarı-kırmızılılar duyunca çok kızacak
Teşkilat dizisinin Hilal'i Rabia Soytürk, zoom yapan muhabirin kurbanı oldu

Teşkilat'ın Hilal'i zoom yapan muhabirin kurbanı oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek

İstanbulluları çileden çıkaracak karar! Her ay zamlanmaya devam edecek
Ülke şokta! Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü

Umreden dönen hacıları taşıyan otobüs tankerle çarpıştı: 45 ölü
Trafikteki kavgayı ayırmak istedi, pişman oldu! O anlar kameralarda

İnsanlık yapmak istedi, pişman oldu
BM, Trump'ın Gazze planını kabul etti

BM, Trump'ın Gazze planını kabul etti
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Gardi'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak Lionel Messi sözleri

Ünlü isimden taraftarları heyecanlandıracak Messi sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.