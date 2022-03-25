Almanya'nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Almanya'nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.
Almanya'nın FC Köln takımında forma giyen orta saha oyuncusu Salih Özcan, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Salih, kırmızı-beyazlıların 29 Mart'ta İtalya ile oynayacağı özel maçın aday kadrosuna dahil edildi. - İSTANBUL
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022
İhlas Haber Ajansı / Spor