Almanya Kupası ve İspanya Basketbol Ligi Maçları Başlıyor

Almanya Kupası'nda ikinci tur maçları başlıyor. Ayrıca İspanya basketbol liginde de mücadele sürüyor. Detaylar haberimizde.

Almanya Kupası'nda ikinci tur maçları başlıyor. 2 gün boyunca 12 maç futbolseverlerle buluşacak. 31 Ekim Salı günü başlayacak 2. tur maçlarının ilkinde Wolfsburg Leipzig'i ağırlayacak. Maç saat 20.00'de Spor Smart 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. İkinci günün önemli maçlarında ise Borussia Dortmund Hoffenheim'i ağırlarken, Bayern Münih de Saarbrucken deplasmanında galip gelmek için mücadele edecek. Borussia Dortmund-Hoffenheim mücadelesi 1 Kasım saat 20.00'de, Bayern Münih- Hoffenheim maçı ise aynı gün saat 22.45'te D-Smart ve D-Smart GO'da izleyicisiyle buluşacak.

Asya 2022 Yılının En İyileri Ödül Töreni ise 31 Ekim Salı akşamı gerçekleşecek. Saat 20.00'de başlayacak tören Spor Smart ekranlarından yayınlanacak.

İspanya basketbol liginde de kıyasıya mücadele sürüyor. 5 Kasım'da lider Real Madrid Granada'ya konuk olacak. 7 maçta 2 yenilgi alan Barcelona ise Breogan'ı deplasmanda mağlup ederek galibiyet sayısını 6'ya çıkartmanın yollarını arayacak. Hafta boyunca Almanya Kupası, Portekiz Ligi, Brezilya Ligi, Arjantin Ligi ve İspanya Basketbol Ligi mücadeleleri D-Smart'ta ve D-Smart GO'da sporseverlerle buluşacak.