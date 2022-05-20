Almanya Kupası sahibini buluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya Kupası sahibini buluyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Almanya Kupası sahibini buluyor

Almanya Kupası yarın akşam Freiburg ile Leipzig arasında oynanacak final mücadelesinin ardından sahibini bulacak.

Almanya Kupası yarın akşam Freiburg ile Leipzig arasında oynanacak final mücadelesinin ardından sahibini bulacak.

Bu sezon Bundesliga'da beklentilerin üzerine çıkan Freiburg ile güçlü kadrosuyla finalin favorisi durumundaki Leipzig'i buluşturacak mücadelede 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalar ve penaltı vuruşları kupanın sahibini belirleyecek.

Almanya Kupası Finali Freiburg - Leipzig karşılaşması 21 Mayıs Cumartesi saat 21.00'den itibaren Spor Smart ve D-Smart GO'da izleyiciyle buluşacak. Dev finali deneyimli spiker Melih Şendil anlatırken, ünlü futbol adamı Ömer Üründül yorumlarıyla maça renk katacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Almanya Kupası, Bundesliga, Freiburg, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title