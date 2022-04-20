Almanya Kupası'nda son finalist Leipzig oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya Kupası'nda son finalist Leipzig oldu

AA - Erbil Başay - Spor
 - Güncelleme:
Almanya Kupası'nda son finalist Leipzig oldu

Almanya Kupası yarı finalinde Leipzig, sahasında Union Berlin'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

Almanya Kupası yarı finalinde Leipzig, sahasında Union Berlin'i 2-1 yenerek finale yükseldi.

Union Berlin, Leipzig'deki Red Bull Arena'da oyanan maçın ilk yarısını 25. dakikada Sheraldo Becker'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Leipzig 61. dakikada Andre Silva'nın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Emil Forsberg ile bir gol daha bulan Leipzig, karşılaşmadan 2-1 ayrıldı.

Leipzig böylelikle, dün diğer yarı final karşılaşmasında Hamburg'u 3-1 mağlup eden Freiburg'unfinalde rakibi oldu.

Final karşılaşması 21 Mart'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

???????

AA / Erbil Başay - Spor

Almanya Kupası, Union Berlin, Redbull, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title