Almanya Kupası 2023-2024 sezonu başladı ve heyecanlı mücadelelerle devam ediyor. Kupayı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'yı temsil etme hakkı elde edecek.

Almanya Kupası 2023-2024 sezonunda futbolseverlerle buluştu. Heyecanın hiç eksilmediği yarışta, kupayı kazanan takım Almanya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazanacak. İlk turda rakibini zorlanmadan geçen Bayern Münih adını ikinci tura yazdırırken, son iki kupanın sahibi Leipzig deplasmanda Wehen Wiesbaden ile karşılaşacak.

1953 yılından bu yana DFB Pokal adıyla oynanan dünyanın seyir zevki en yüksek turnuvalarından Almanya Kupası, 64 takımın kıyasıya mücadelesi ile geçtiğimiz günlerde başladı. Kupayı kazanan takımın Almanya'yı UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme hakkı kazandığı yarışta; oynadığı 24 finalin 20'sini kazanarak kupayı kendi evine götürmeyi başaran Alman devi Bayern Münih, bu sezon ilk turda karşılaştığı rakibi Preussen Munster'i 4 golle geçerek adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Son iki Almanya Kupası'nın sahibi Leipzig ise 1'inci tur maçında bu akşam 21.45'te Wehen Wiesbaden ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

2023-24 sezonu boyunca Almanya Kupası'nın tüm karşılaşmaları sadece D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanmaya devam edecek.