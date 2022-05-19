Almanya gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecek - Haberler

UEFA Avrupa Ligi kupasını finalde İskoçya'nın Rangers takımını penaltı atışları sonunda 6-5 yenen Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı ile birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Alman takım sayısı 5'e yükseldi.

Alman liginde bu sezon başarılı sonuçlar alamayan ve 11. sırada bulunan Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi'ni kazanarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmaya hak kazandı.

Frankfurt tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Frankfurt, kupayla birlikte gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kuralarında Real Madrid, Bayern Münih, Paris Saint Germain gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle birlikte ilk torbada yer alacak.

Almanya'dan gelecek sezon şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar Eintracht Frankfurt, Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig ve Bayer Leverkusen olacak.

Avrupa'da bu sezon namağlup olarak UEFA Avrupa Ligi kupasının sahibi olan Frankfurt, şimdiye kadar Avrupa'da oynadığı 4 finalin 3'ünü kazandı.

Frankfurt son olarak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmış, ayrıca 1966-1967'de UEFA Intertoto Kupası'nın sahibi olmuştu.