Almanya Futbol Federasyonu Teknik Direktör Hansi Flick ile Yollarını Ayırdı

Almanya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörü Hansi Flick ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Flick'in yardımcıları Marcus Sorg ve Danny Röhl'ün sözleşmeleri de feshedildi. Almanya, son dönemde çıktığı maçlarda başarısız sonuçlar elde etti.