FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda 4-3 yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

Almanya, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda 4-3 yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

Endonezya'daki Manahan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi.

Penaltı atışlarında Fransa'ya karşı 4-3 üstünlük kuran Almanya, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyon oldu.