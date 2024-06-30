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Almanya, Danimarka'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

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Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri Kai Havertz ve Jamal Musiala kaydetti.

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Almanya, Danimarka'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda ev sahibi Almanya ile Danimarka karşılaştı. Dortmund Stadyumu'nda oynanan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile Daniel Cook yaptı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Almanya 2-0 kazandı. Almanya'ya galibiyeti getiren golleri 53'üncü dakikada penaltıdan Kai Havertz ve 68'inci dakikada Jamal Musiala kaydetti. Bu sonucun ardından ev sahibi Almanya, adını çeyrek finale yazdırdı. Danimarka ise turnuvaya veda etti. Almanya, çeyrek finalde İspanya - Gürcistan eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

MÜSABAKA HAVA ŞARTLARI SEBEBİYLE DURDU

Almanya ile Danimarka arasında oynanan EURO 2024 Son 16 Turu maçı hava şartları sebebiyle durdu. Mücadelenin 35'inci dakikasında yoğun yağmur yağışı nedeniyle karşılaşmanın hakemi Michael Oliver oyunu durdurdu ve oyuncuları yedek kulübesine doğru gönderdi. İki takımın oyuncuları burada yağmurun dinmesini beklerken, artan yağış sonrası Michael Oliver soyunma odasına doğru gitti. Yaklaşık 25 dakikalık bekleyişin ardından yağış etkisini azalttı ve oyun kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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