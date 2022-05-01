Almanya'daki ATP tenis turnuvasında 19 yaşındaki Rune şampiyon oldu

Almanya'nın Münih kentindeki ATP tenis turnuvası BMW Açık finalinde, Danimarkalı Holger Rune, rakibi Hollandalı Botic van de Zandschulp'u yenerek şampiyon oldu.

26 yaşındaki Hollandalı tenisçinin göğüs ağrısı nedeniyle final maçında ilk sette 4-3 öndeyken çekilmesi sonrası 19 yaşındaki Rune, ilk kez ATP turnuvasında şampiyon oldu.

Maçtan sonra konuşan Rune, "Bu muhtemelen bir finali kazanmanın en kötü yoluydu" dedi.