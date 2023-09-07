Almanya'da yaşayan Zekeriya Yüksel, Erciyes Kayak Merkezi'nden patenle şehir merkezine indi

Almanya'da yaşayan Zekeriya Yüksel, tatil için geldiği memleketi Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nden patenle şehir merkezine inme hayalini gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakikada kent merkezine inen Yüksel, 'Sosyal medyada İtalya ve Avustralya'dan insanları izledim. Patenleriyle ormandan iniyorlardı. 'Oralara gitmeme gerek yok, memleketimde Erciyes'im var' dedim. Bugün hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum' dedi.

ALMANYA'da yaşayan Zekeriya Yüksel (54), tatil için geldiği memleketi Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezi'nden patenle şehir merkezine inme hayalini gerçekleştirdi. Yaklaşık 40 dakikada kent merkezine inen Yüksel, "Sosyal medyada İtalya ve Avustralya'dan insanları izledim. Patenleriyle ormandan iniyorlardı. 'Oralara gitmeme gerek yok, memleketimde Erciyes'im var' dedim. Bugün hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum" dedi.

Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde yaşayan 3 çocuk babası Zekeriya Yüksel, birçok spor dalıyla uğraştı, sosyal medyadan izlediği videolarla da 2 yıl önce patene merak sardı. Bu alanda kendisini geliştiren, izlediği videolardan esinlenip Erciyes Kayak Merkezi'nden şehir merkezine inme hayali kuran Yüksel, tatil için memleketi Kayseri'ye geldi. Erciyes Kayak Merkezi'ne çıkan Yüksel, yaklaşık 40 dakikada şehir merkezine patenle inerek hayalini gerçekleştirdi.

Zekeriya Yüksel, yaşadığı süreci anlatarak, "Aslında koşu yapıyordum. Paten sürmeye bir hevesle başladım. Vücut antrenmanları yaparak ellerimin üzerinde yürümeye çalışıyorum. Daha çok bedenimle spor yapmaya çalışıyorum. Sosyal medyada İtalya ve Avustralya'dan insanları izledim. Patenleriyle ormandan iniyorlardı. Ben de, 'Oralara kadar gitmeme gerek yok, benim memleketimde Erciyes'im var' dedim. Hayalim, Erciyes'ten inmekti. Bugün de hayalimi gerçekleştirdim. Çok mutluyum. Gençlere de tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALI'

Patende ekipman kullanımının önemine değinen Yüksel, "Paten sürebilmek için eğitim şart. Vücudu korumak gerekiyor. Gözlük ve kaskın mutlaka kullanılması gerekiyor. Gözlük olmazsa gözde enfeksiyon oluşabiliyor. Benim gözümde bir kere oldu. Elleri, ayakları ve diz kapakları korumak için ekipman takmak gerekiyor. Daha profesyonel bir seviyeye ulaşınca bazı ekipmanlar eksiltilebilir ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekli" ifadelerini kullandı.

'ERCİYES'TEN İNMEK HEYECAN VERİCİYDİ'

Almanya'da paten maratonuna katılmayı hedeflediğini belirten Yüksel, "Başlangıçta azim çok önemli. Ben başlarken vücudumda çok yerlerimi incittim. Çok fazla düştüğüm oldu. Çok fazla hasar aldım. Kol ve ayak bileklerim çok incindi ama bırakmadım. 54 yaşında olmama rağmen kendimi aktif hissediyorum. İleride Almanya'da şehirlerarası paten maratonları var. Onlara katılmayı düşünüyorum. Tekrar Erciyes'ten inmeyi planlıyorum. Erciyes'ten inmek çok zevkli ve heyecan vericiydi. Birkaç defa ayaklarım kaydı, düştüm. Erciyes'te çok rampa var. Yaşadığım yerde bu tarz yerler yok. Oralarda düz yolda paten sürüyorum. Gençler ve yaşlılar sporu bırakmasın. Kendilerini salmadan, spor yapmaya devam etsinler" dedi.