Almanya'da Trabzonspor coşkusu

Trabzonsporlu taraftarlar, Almanya'nın Duisburg kentinde bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Bordo-mavili taraftarlar, Almanya'nın Duisburg kentinde Duisburg ve Çevresi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği ile Gurbetçi Gençler Avrupa'nın Genç Osman Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. Kurulan dev ekranda mücadeleyi izleyen taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.