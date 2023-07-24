Almanya'da Futbol Taraftarları Göçmenlere Saldırdı

Almanya'nın Rostock şehrinde bulunan Hansa Rostock futbol kulübü taraftarları, trende seyahat eden göçmenlere saldırıda bulunarak ırkçı hakaretlerde bulundu. Saldırganlar polis tarafından gözaltına alındı.

Almanya'da "Hansa Rostock" adlı futbol kulübü taraftarlarının, trende seyahat eden göçmenlere hakaret ettikleri ve saldırdıkları bildirildi.

Polis, Almanya'nın kuzeyinde yer alan Rostock'tan Güstrow'a giden trende bir grup göçmenin saldırıya ve ırkçı hakarete uğradığını açıkladı.

Yaklaşık 20 "Hansa Rostock" futbol kulübü taraftarları, yaşları 10 ila 18 arasında değişen 9 göçmene "Pis yabancılar, yabancı domuzlar dışarı" şeklinde ırkçı hakaretlerde bulundu.

Irkçı taraftarlar, daha sonra göçmenlere saldırdı.

Yolcuların bilgi vermesi üzerine Güstrow'da duran trendeki saldırganlar, polis tarafından gözaltına alındı.

Mecklenburg Vorpommern eyaleti İçişleri Bakanı Christian Pegel, olaydan ötürü dehşete düştüğünü belirterek, "Bir grup yetişkinin reşit olmayanlara saldırması zaten korkakça bir eylem ve bunun ırkçı saiklerle olduğunun söylenmesi, bu olayı katlanılmaz kılıyor." dedi.

Almanya Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Irak kökenli Reem Alabalı-Radovan ise ırkçı saldırıya karşı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Irkçı saldırı beni derinden şok etti. Şiddet ve ırkçılığın Mecklenburg Vorpommern'de yeri olmamalı. Toplum olarak ırkçılığa karşı daha kararlı adımlar atmamız gerekiyor. Burada spor kulüplerine de görev düşüyor." ifadelerini kullandı.