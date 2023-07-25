Almanya'da Federal Meclis Yeşiller Partisi üyesi Philip Krmer, eski milli futbolcu Mesut Özil'in vücuduna bozkurt işaretini dövme yaptırmasını neden...
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Almanya'da Federal Meclis Yeşiller Partisi üyesi Philip Krmer, eski milli futbolcu Mesut Özil'in vücuduna bozkurt işaretini dövme yaptırmasını neden göstererek futbolcuya verilen Gümüş Defne Yaprağı Ödülü'nün (Silberne Lorbeerblatt) geri alınmasını talep etti.
Almanya'da Federal Meclis Yeşiller Partisi üyesi Philip Krmer, eski milli futbolcu Mesut Özil'in vücuduna bozkurt işaretini dövme yaptırmasını neden göstererek futbolcuya verilen Gümüş Defne Yaprağı Ödülü'nün (Silberne Lorbeerblatt) geri alınmasını talep etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor