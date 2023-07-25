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Almanya'da Federal Meclis Yeşiller Partisi üyesi Philip Krmer, eski milli futbolcu Mesut Özil'in vücuduna bozkurt işaretini dövme yaptırmasını neden...

Spor Haberleri

Almanya'da Federal Meclis Yeşiller Partisi üyesi Philip Krmer, eski milli futbolcu Mesut Özil'in vücuduna bozkurt işaretini dövme yaptırmasını neden göstererek futbolcuya verilen Gümüş Defne Yaprağı Ödülü'nün (Silberne Lorbeerblatt) geri alınmasını talep etti.

Almanya'da Federal Meclis Yeşiller Partisi üyesi Philip Krmer, eski milli futbolcu Mesut Özil'in vücuduna bozkurt işaretini dövme yaptırmasını neden göstererek futbolcuya verilen Gümüş Defne Yaprağı Ödülü'nün (Silberne Lorbeerblatt) geri alınmasını talep etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mesut Özil Almanya Spor Haberler

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