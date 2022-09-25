Almanya'da en iyi antrenör seçilen Bülent Başer, başarısının sırrını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da 2022 yılının en iyi antrenörü seçilen Bülent Başer, başarısının sırrını basın danışmanı Vedat Alyaz'a anlattı. Aynı zamanda çalıştırdığı iki boksörden biri olan Ali Eren Demirezen, yine Almanya'da yılın en iyi boksörü seçilirken, öğrencilerinden Viktor Faust, yılın en iyi yeteneği olarak ödüle layık görüldü.

Almanya'da boks insanlarına verilen ve 'Boksun Oscar'ı olarak kabul edilen 'Herqul' ödülünü almaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten başarılı antrenör Bülent Başer, bu başarısını uzun yılların getirdiği tecrübe ve işini ciddiye almasına borçlu olduğunu belirtti. Başer, "Boks yaşantım Türk milli takımında maçlara çıkarak başladı. Kader bizi Rahmetli Sinan Şamil Sam ile ekip arkadaşı olarak buluşturdu. Sinan Şamil Sam'ın profesyonel olarak ringlere çıkmasıyla tüm maçlara birlikte olmaya ve ona destek vermeye başladım. Bu sırada dünyanın en iyi antrenör ve boksörleriyle çalışma imkanlarına kavuştum" dedi.

"DÜNYACA ÜNLÜ ANTRENÖRLERLE ÇALIŞMA FIRSATI BULDUM"

Çalıştığı antrenörlerden bir çok deneyim kazandığını aktaran Başer, "Ben kendimi daha çok teknik adam olarak gördüğüm için işin antrenman kısmına yoğunlaştım. Bu sırada dünyanın en iyi antrenörlerinden Fritz Sdunek'ten dersler alma fırsatım oldu. Rahmetli Sdunek, bana kendi el yazmasıyla programlarını yazarak veriyordu ve o yazılar halen bende duruyor. Fritz Sdunek, dünyanın en büyük boksörlerinden Klitschko kardeşleri yıllarca dünya şampiyonu olarak zirvede tutmuştur. Bunun yanı sıra yine dünya şampiyonlarının antrenörü olan Uli Wegner, ile yıllarca çalışma fırsatım oldu. Ondan da çok şey öğrenirken, dünyanın dört bir yanında maçlara çıkarken Küba, Rusya, İngiltere ve çok sayıda ülkeden dünyaca ünlü antrenörlerle birlikte çalışma fırsatı buldum. Bir dönem sonra dünya çapında tanınmaya başlayınca yine dünyanın birçok ülkesinden dünya şampiyonları benimle çalışmak için gelmeye başladılar. Bunun ardından 30'a yakın dünya şampiyonuyla çalışma imkanı bulurken çok sayıda boksörümü dünya şampiyonluk maçına çıkarma imkanına kavuştum. Dünya çapında çok sayıda ödül aldım fakat son verilen boksun Oscar'ı olarak kabul edilen bu ödülü de tüm bu çalışma ve tecrübelerimin tescili olarak görüyorum" şeklinde konuştu.

Ödüllü antrenör Bülent Başer, dünyanın en iyi boks kulüpleri arasında yer alan Türk Boks Kulübü EC BOXİNG'de başantrenör olarak şampiyonlar yetiştirmeye devam ederken, dünyanın dört bir yanında maçlara çıkıyor.

(İHA)