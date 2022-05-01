Almanya'da 13 yaşındaki Türk genci futbol hakemi oldu

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan 13 yaşındaki Emre Özdemir, futbol hakemi oldu.

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Emre Özdemir, derslerini aksatmadan hakemlik kurslarına giderek Bavyera Futbol Federasyonu tarafından 18 yaş ve üzeri futbol kulüplerinde hakemlik yapabilme lisansı aldı. Küçük yaşta hakemlik yapabilen ilk Türk olan Özdemir, ilk resmi puan maçında A-Klasse birinci takımlarından TSV Röthenbach - Spvgg Reuth maçını yönetti ve izleyicilerden tam puan aldı.

"Maçlara futbolcuları izleyerek hazırlanıyorum"

Hakemliğin sona ermesinin ardından zor durumda kalmamak için eğitimini tamamlayacağını söyleyen Özdemir futbolda takım analizinin önemli olduğunu belirterek, "Maçları izlemek, takımları takip etmek, futbolcuları biraz olsun tanımak, hangi karakterde olduklarını çözebilmek için maçlara futbolcuları izleyerek kendimi hazırlanıyorum" dedi. Küçük yaşta hakem olmasında, amatör liglerde hakemlik yapan Tokatlı babası Sedat Özdemir'in emeğinin çok büyük olduğunu ve babasına verdiği emeklerinden dolayı çok teşekkür ettiğini ifade eden Özdemir, babasının hakkını ödeyemeyeceğini ifade etti.

"5 yaşında futbola başladım"

Nürnberg yakınlarındaki ASV Niedendorf'un Bambis takımında 5 yaşında futbola başladığını ve kısa bir süre sonra aynı yaş grubuna antrenörlük yaptığını belirten Özdemir, "Amatör lig maçlarını yöneten babam ve arkadaşlarına gösterilen ilgiyi görünce hakemliğe ilgi duydum. Pandemi kuralları nedeniyle başladığım hakemlik kursunun önce iptal olması sonra tekrar başlaması üzerine kurslara katılıp başarı gösterdim. Hakemlik lisansı almaya hak kazandım" şeklinde konuştu. Özdemir'in, hakemlik lisansına göre yaşının küçük olması nedeniyle 18 yaş grubu üzeri gençlere hakemlik yapamayacağının bildirilmesi üzerine Bavyera Futbol Federasyonu ile görüşme yapılarak özel izin alındı ve Özdemir'in 18 yaş üzeri oynanan maçlarda hakemlik yapmasına izin verildi.

Hayali dünya kupasında düdük çalmak

Kendisi hakkında yapılan eleştirileri duymazlıktan geldiğini ve sadece amatör liglerde görev yapan hakem babası ile hocalarının sözlerine kulak verdiğini söyleyen Özdemir, "Yaşım küçük fakat yaptığım işin büyük sorumluluk taşıdığını bilmekteyim" ifadelerini kullandı. Almanca ve Türkçeyi iyi derecede konuşan ve biraz da İngilizce bilen Özdemir, "Dünya kupası maçlarında düdük çalmak hayallerim arasında. Neden ben de Almanya'da hakemlik yapan FİFA kokartlı Deniz Aytekin, Hollanda'da hakemlik yapan Serdar Gözübüyük veya Türkiye'deki liglerde görev yapan Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Tarık Ongun, Doğan Babacan veya Ahmet Çakar gibi ünlü bir futbol hakemi olmayım?" değerlendirmesini yaptı.

"Hatasız maç olmaz"

Hatasız maçın olamayacağını belirten Özdemir, "Her hakemin farklı bir tarzı var. Maçlarda adil davranılması için hakemlere büyük sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle maçlarda bulunan hatalar için verilen kararların ve cezaların doğru olup olmadığını öğrenmek için maçlar tekrar izlenmelidir" açıklamasında bulundu. - NÜRNBERG

İhlas Haber Ajansı / Spor