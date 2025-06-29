Almanya, Çekya'yı 81-70 ile Geçerek 5. Sırayı Aldı

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2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Almanya, Çekya'yı 81-70'lik skorla mağlup ederek turnuvayı 5. sırada tamamladı. Çekya ise 6. oldu.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Viola Györgyi (Norveç), Çisil Güngör (Türkiye), Amal Dahra (Fransa)

Çekya: Hamzova 6, Vyoralova 4, Pospisilova 5, Reisingerova 14, Kopecka 4, Zeithammerova 4, Andelova, Hanusova, Vorackova 14, Holesinska 8, Cechova 11

Almanya : Wilke 7, Fiebich 20, Bessoir 12, Buhner 9, Geiselsoder 13, Peterson 13, Feldrappe, Crowder 2, Bielefeld 2, Bar 3, Eichmeyer, Schiffer

1. Periyot: 15-13

Devre: 32-37

3. Periyot: 55-60

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 5'incilik maçında Almanya, Çekya'yı 81-70 yendi.

Bu sonuçla Almanya, turnuvayı 5. sırada tamamladı. Çekya ise 6'ncılığı elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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