Almanya Bundesliga'nın 60. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Almanya 1. Futbol Ligi Bundesliga'nın 60. kuruluş yıl dönümü, Berlin'deki Tempodrom Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer önemli isimlerin katıldığı etkinlikte, Bundesliga'nın toplumu bir araya getiren bir 'kamp ateşi' olduğu vurgulandı.