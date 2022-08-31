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Alman tenisçi Andrea Petkovic emekli olacağını açıkladı

Spor Haberleri

Alman tenisçi Andrea Petkovic emekli olacağını açıkladı

Kadın tenisinin eski dünya 9 numarası Andrea Petkovic, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ardından kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Kadın tenisinin eski dünya 9 numarası Andrea Petkovic, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın ardından kariyerini noktalayacağını duyurdu.

ABD Açık'ın ilk turunda İsviçreli Belinda Bencic'e 2-1 yenilen 34 yaşındaki Alman tenisçi, maçtan sonra yaptığı açıklamada kortlara veda edeceğini söyledi.

Tenise hala büyük bir tutkuyla bağlı olduğunu belirten Petkovic, "Ancak vücudum istediğim gibi antrenman yapmama, tam sezon mücadele etmeme izin vermiyor. Belinda gibi çok sevdiğim ve saygı duyduğum biriyle bu şekilde sona erdiği için mutluyum." ifadelerini kullandı.

2011 yılında dünya klasmanının 9. sırasına kadar yükselen Petkovic, vatandaşı Steffi Graf'ın ardından 1999'dan bu yana ilk 10'a giren ilk Alman kadın tenisçi olmuştu.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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