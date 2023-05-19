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Alman Teknik Direktör Christoph Daum ABD'deki Bir Hastanede Kontrol Altında

Alman Teknik Direktör Christoph Daum ABD'deki Bir Hastanede Kontrol Altında

Spor Haberleri

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum'un ABD'de bir hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi. Alman televizyon kanalı RTL'de yer alan haberde, 69 yaşındaki Daum'un New York'ta bir hastanede kontrol altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı. Haberde ayrıca 69 yaşındaki ünlü teknik adamın aylardır kanserle mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum'un ABD'de bir hastanede kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Alman televizyon kanalı RTL'de yer alan haberde, 69 yaşındaki Daum'un New York'ta bir hastanede kontrol altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.

Haberde RTL'in röportaj yapmak için Daum ile temasa geçtiği ancak kendisinden "hastanede kontrol altında tutulduğu için ne zaman döneceğinin belli olmadığı" bilgisi aldıkları belirtildi.

Haberde ayrıca 69 yaşındaki ünlü teknik adamın aylardır kanserle mücadele ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Spor

Amerika Birleşik Devletleri Christoph Daum Türkiye Spor Haberler

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