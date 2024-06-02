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Alman Milli Takımı Anketi Tepki Çekti

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Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (WDR) yayınlanan Sport Inside programı tarafından Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan anket tepki çekti. Ankete katılan her beş kişiden birinin Alman Milli Takımı'nda daha fazla 'beyaz oyuncu' görmek istediğini belirtmesi ve katılımcıların yüzde 17'sinin de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının 'üzücü olduğunu' ifade etmesi, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere diğer futbolcuların tepkisini çekti.

Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nda (WDR) yayınlanan Sport Inside programı tarafından Almanya Milli Futbol Takımı ile ilgili yapılan anket tepki çekti.

Ankete katılan her beş kişiden birinin Alman Milli Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtmesi ve katılımcıların yüzde 17'sinin de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü olduğunu" ifade etmesi, başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere diğer futbolcuların tepkisini çekti.

Nürnberg'te yarın Ukrayna ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulundu.

Julian Nagelsmann, bunu ırkçı bir tutum olarak bulduğunu sözlerine ekledi.

Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu belirtti.

Kimmich, futbolun farklı milliyet ve dinleri bir araya getdiğini vurgulayarak, "Bu, takım içinde konu bile olmadı. Futbolun içinde büyüyen herkes bunun tamamen saçmalık olduğunu bilir." dedi.

Anketteki soruları eleştiren Joshua Kimmich, futbolcuların kökenine ilişkin soruyu yanlış bulduğunu, böyle soruların gereksiz ve saçma olduğunu dile getirdi.

Bu arada Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili 5 Haziran'da yayınlanacak bir belgesel için yapılan ankette ise katılımcıların yüzde 21'i Alman Milli Takımı'nda "Geçmişte olduğu gibi daha fazla beyaz oyuncu oynasaydı daha iyi olurdu." şeklinde görüş beyan etti.

Ankete katılanları yüzde 65'i ise bu ifadeye katılmadığını bildirdi.

Kaynak: AA / Spor

Almanya Milli Futbol Takımı Julian Nagelsmann İlkay Gündoğan Milli Takım Türkiye Radyo Spor Güncel Haberler

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