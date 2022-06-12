Allyson, Ümraniyespor'a imza attı Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor, Brezilyalı futbolcu Allyson'u renklerine bağladı. Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Ümraniyespor, Brezilyalı futbolcu Allyson'u renklerine bağladı. Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Ümraniyespor'da transferler sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Bandırmaspor forması giyen Allyson'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bandırmaspor takımında forma giyen, 31 yaşındaki defans oyuncusu Allyson'u 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Allyson'a hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Allyson, Ümraniyespor'a imza attı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.