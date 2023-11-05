Allianz Türkiye Kurumsal Koşu Takımı İstanbul Maratonu'nda İyilik İçin Koştu

Allianz Türkiye Kurumsal Koşu Takımı, İstanbul Maratonu'nun 45'incisinde, hem Cumhuriyet'in hem de kurumun 100. yılında iyilik için koştu. Takım, Koruncuk Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı yararına bağış topladı.

Allianz Türkiye Kurumsal Koşu Takımı, İstanbul Maratonu'nun 45'incisinde, hem Cumhuriyet'in hem de kurumun 100. yılında iyilik için koştu.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu, bu yıl "Yüzyılın Koşusu" sloganıyla 45. kez gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusuyla şölen havasında geçen maratona, Allianz Türkiye Kurumsal Koşu Takımı da yaklaşık 200 kişilik bir ekiple katıldı.

Hem Cumhuriyet'in hem de Allianz Türkiye'nin 100. yıl dönümünde 8. kez iyilik için koşan takım, Allianz'ın 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmak için omuz omuza çalıştığı Koruncuk Vakfı ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına bağış topladı.

Allianz Türkiye çalışanları ve acentelerinin yanı sıra Allianz Trade ve Allianz Partners çalışanlarından oluşan Allianz Türkiye Koşu Takımı'nın, yürüttüğü bireysel kampanyalarla 400 bin liradan fazla bağış toplanıldı.

İyilik Peşinde Koş platformunda en fazla koşucuya sahip kurumsal takımlar arasında yer alan Allianz Türkiye Koşu Takımı, bu platform üzerinden 20 Kasım'a kadar devam edecek kampanyada yarattığı sosyal etkiyi daha da artırmayı hedefliyor.

Allianz Türkiye Koşu Takımı, İstanbul Maratonu'na ilk kez katıldığı 2016'dan bu yana, koşucu, bağışçı ve toplanan bağış miktarı açısından, kurumsal koşu takımları arasında en üst sıralarda yer almaya devam ediyor.