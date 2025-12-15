Allianz Türkiye'den Palandöken'de kız çocuklarına uzun soluklu kayak desteği

Allianz Türkiye, daha önce hiç kayak yapmamış kız çocuklarını Palandöken'de kış sporlarıyla tanıştırarak bu alanda uzun soluklu destek sunacak.

Olimpik ve Paralimpik Hareketi'nin 2021-2032 yıllarında global sigorta ana ortağı olan Allianz, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'ndan hareketle ülkedeki kış sporlarına ilgiyi artırmak, bu alanda yeni sporcuların yetişmesine imkan sağlamak ve eşit şartlara sahip olamayan kız çocuklarının potansiyelini desteklemek hedefiyle "Dağ Gibi Arkanızdayız" Projesi'ni hayata geçirdi.

Palandöken Kayak ve Snowboard Akademisi (PAKA) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında daha önce hiç kayakla tanışmamış kız çocuklarına ilk kayak antrenörlüğü sınavına girene dek yaklaşık 10 sene boyunca eğitim ve malzeme desteği sağlanacak.

"Dağ Gibi Arkanızdayız" Projesi'nin ilk ayağı kapsamında Erzurum'da daha önce hiç kayak sporuyla tanışmamış 8-12 yaş grubundaki 30 kız çocuğu belirlendi.

Akademisyen-kayak öğretmeni Prof. Dr. Fatih Kıyıcı, TKF Teknik Kurulu-PAKA Başantrenörü Yavuz Kıyıcı, antrenör Ravzanur Bayındırlı, Balkan Şampiyonu milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım ve eski milli takım antrenörü ve Dünya Kupası kayakçısı Hannes Erich Brenner'den oluşan seçici kurul, 3 gün boyunca kız çocuklarını kayakla buluşturdu.

Bu kız çocuklarından yetenekli bulunan ve gelecek vadeden Ravza Ilgın Çılgı, Havsa Berra Çılgı ile Zeynep Turhan'a 10 yıl boyunca eğitim ve malzeme olmak üzere her konuda destek sağlanacak.

Kız çocuklarının hikayeleri belgesel haline getirilecek

Allianz Türkiye, aynı zamanda Milano'da Türkiye'yi temsil etmesi beklenen ancak geçirdiği kaza sonucu sakatlanan Balkan Şampiyonu milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım'ın 2030 Kış Olimpiyatları'na dek ana sponsoru oldu.

Şirketin destek olduğu kız çocuklarının hikayeleri de gençlere ilham vermesi amacıyla belgeselleştirilecek.

Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, AA muhabirine, global olarak 2021 ile 2032 yılları arasında hem paralimpik hem de olimpiyat oyunlarının ana destekçilerinden olduklarını söyledi.

Bunun Türkiye'ye yansıması olarak da bir süredir başarılı örnek olabilecek sporculara destek verdiklerini ifade eden Kırcı, "Bugün burada lansmanını yaptığımız iki projemizden bir tanesi, Türk Milli Kayak Takımı'nın uzun yıllardır sporculuğunu yapmış sevgili Ceren Yıldırım ile yaptığımız yeni sponsorluk anlaşmamız. Ceren, çok değerli bir sporcumuz. Önümüzde 2026 Kış Olimpiyatları var. Kendisi oraya ülkemizi temsil etmek için çok önemli bir adaydı ama ne yazık ki talihsiz bir kaza geçirdi ve olimpiyatlarda bu seferlik yer alamayacak. Yalnız biz yine de kendi kurum DNA'mız gereği, yarı yolda bırakmamak adına bu sponsorluğa imza attık ve 4 yıl Ceren'in sponsoru olacağız." dedi.

"Kız çocuklarının önündeki bariyerleri açmak için projeyi hayata geçirdik"

Kırcı, "Dağ Gibi Arkanızdayız" Projesi'nin mikro dönüşüm projesi olduğunu belirterek, bölgedeki kız çocuklarının kayak sporuna erişiminin zorluğuna işaret etti.

Bu spora kız çocuklarının ulaşmasında ekonomik ve sosyal bariyerlerin bulunduğuna dikkati çeken Kırcı, şöyle devam etti:

"Bu bariyerleri açmak için "Dağ Gibi Arkanızdayız" adını verdiğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Ailelere bir çağrı yaptık. 200 tane sporcu adayımız buraya başvurdu. Ondan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan bilimsel eleme ile 30 çocuğumuz, 3 gün boyunca burada bir eğitime tabi tutuldu. Bu eğitim sonucunda seçilen 3 çocuğumuzun 10 yıl boyunca hem maddi hem manevi açıdan yanında olacağız. Temel hedefimiz, onların da iyi birer sporcu, daha sonra iyi birer antrenör olması ve bu bizim hayal ettiğimiz dönüşümü, bu yerel çocukların buradaki spora olan katkısını ve katılımını onların da elçiliği ile beraber artırmaktır."

Projenin önemine dikkati çeken Kırcı, "Çocuklar, kendi içerisinden çıkanların geldiği yeri gördükçe, bunu hissettikçe, bu kulaktan kulağa yayıldıkça eminim buraya aday olan aileler daha da fazlalaşacaktır. Kız çocukları ve kız çocuklarını buraya gönderen ailelerin sayısı artacaktır. Bizim için en büyük mutluluk kaynağı bu. Tabii ki sporunu daha da geliştirirse, çok daha büyük başarılara imza atarsa, aynı sponsor olduğumuz Ceren gibi başarılı bir milli atlet olursa çok da seviniriz." diye konuştu.

PAKA'nın kurucu ortağı Prof. Dr. Fatih Kıyıcı da yetenekli çocukların nasıl seçildiğini anlattı.

Sakatlık yaşayan milli kayakçı Ceren Reyhan Yıldırım da tam da kaza geçirdiği ve hayallerini ertelemek zorunda kaldığı dönemde Allianz Türkiye'den gelen sponsorluk haberine hem şaşırdığını hem de çok sevindiğini dile getirdi.