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Allan Saint-Maximin, Kayserispor'a Karşı 4. Golünü Attı

Allan Saint-Maximin, Kayserispor'a Karşı 4. Golünü Attı
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Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Allan Saint-Maximin, Kayserispor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki 4. golüne ulaştı. Maç 3-3 eşitlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin Fransız oyuncusu Allan Saint-Maximin, Kayserispor maçında attığı golle bu sezonki 4. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleye 11'de başlayan Allan Saint-Maximin, 64. dakikada sarı-lacivertlilerin 2. golüne imza attı. Bu sezon 14'ü ilk 11, ligde 20 maçta görev yapan Fransız oyuncu 4. kez fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcu ilk golün de hazırlayıcısı oldu.

Maximin, sarı-kırmızılılara karşı 81. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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